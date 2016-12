Borsa di studio presso il dipartimento di Biotecnologie mediche

Scadenza bando: 11 gennaio

Scade l'11 gennaio il bando per una borsa di studio in Biotecnologie mediche riservata agli studenti in possesso della laurea magistrale.

Questo il tema dell'attività di ricerca:

“Studio dei meccanismi di resistenza a carbapenemi e polimixine in isolati clinici di Enterobacteriaceae”.

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata alle Borse.