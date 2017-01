Borsa di studio per i laureati in Farmacia o Ctf

Borsa di studio per i laureati in Farmacia o Chimica e tecnologia farmaceutiche

Scadenza bando: 2 febbraio

Scade il 2 febbraio il termine per partecipare al bando per una borsa di studio riservata ai laureati magistrali in Farmacia o Chimica e tecnologia farmaceutiche.

Questo l'argomento dell'attività di ricerca della borsa:

“Sviluppo di potenziali antitumorali per lo sviluppo di un progetto intitolato: Overcoming chemo-resistance: elucidation of the molecular mechanism of pyrrolo-1,5-benzoxazepines (PBOXs) as innovative anticancer agents”.

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata alle Borse.