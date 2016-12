Presentazione del progetto "Thumbs up. A bridge for your future"

Thumbs Up è una start up innovativa che svolge attività di orientamento verso i percorsi formativi e le scelte lavorative, promuove la cultura di imprenditorialità, innovazione ed internazionalizzazione e lo sviluppo di progetti per permettere ai giovani di avvicinarsi al mondo del lavoro.

Thumbs Up, grazie al progetto “A bridge for your future”, vinto all’interno del bando “A Digital for Social” della Fondazione Vodafone, offrirà a 5.000 studenti in Italia l’opportunità di effettuare gratuitamente il test Thumbs Up Map per valutare le proprie capacità, motivazioni e profilo di competenze.

L'Università di Siena è tra i primi atenei che hanno deciso di aderire alla sperimentazione di Thumbs Up Map coinvolgendo i propri studenti e neolaureati e permettendogli di eseguire il test con un voucher gratuito.